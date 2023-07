Serie an Brandstiftungen im Burgenland: Verdächtiger festgenommen

Der 31-Jährige sei am Samstag gegen Mitternacht beim Anzünden von Strohballen auf frischer Tat ertappt worden, teilte die Exekutive am Sonntag per Aussendung mit. Der Mann wurde zur Einvernahme auf die örtliche Polizeiinspektion gebracht. Nach sieben Bränden seit Freitag der Vorwoche war die Feuerwehr am Samstag erneut im Einsatz.

"Ein Zusammenhang mit den bisherigen Bränden in Wulkaprodersdorf dürfte bestehen", teilte die burgenländische Polizei nach der Festnahme mit. "Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen", hieß es auf Anfrage. Beim Verdächtigen handle es sich um einen österreichischen Staatsbürger. Die Einvernahme des Mannes war am Sonntag im Gange.

Am späten Samstagabend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. "Es gingen mehrere Notrufe ein", teilte die Landessicherheitszentrale auf Anfrage mit. Ein überdachter Holzstoß und Strohballen standen in Flammen, zudem gab es einen kleineren Brand an der Wulkaböschung, wie auch der ORF berichtete. Vier Feuerwehren waren laut Landessicherheitszentrale bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Eine Selbstentzündung werde ausgeschlossen, ein Zusammenhang mit der seit Freitag der Vorwoche andauernden Brandserie angenommen, hieß es am Sonntag von der Polizei. Seit Freitag der Vorwoche ist es damit in Summe zu zehn Feuern gekommen. Es handle sich jeweils um dieselbe Vorgangsweise, teilte die Exekutive mit. Verletzt wurde niemand.

Vergangenen Mittwoch waren Strohballen, ein Gartenzaun und ein Dachstuhl in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war im Einsatz, das betroffene Gebäude wurde zerstört. Am Freitag davor brannten ebenfalls Strohballen, ein abgemähtes Feld und eine zur Bücherzelle umgebaute Telefonzelle. Diese Feuer wurden laut Polizei von Passanten gelöscht.

Laut einem "Krone"-Onlinebericht soll es sich beim Verdächtigen um einen Mann handeln, der bereits 2015 wegen einer Brandserie im wenige Kilometer entfernten Müllendorf schuldig gesprochen wurde. Der Familienvater soll vor kurzem aus der Haft entlassen worden sein, die Verurteilung soll nicht wegen Brandstiftung erfolgt sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.