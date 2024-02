Schüler mit Spielzeugwaffe lösten Cobra-Einsatz bei Graz aus

Ein Verkehrsteilnehmer hatte die beiden gesehen und die Exekutive alarmiert. Diese erschien mit mehreren Streifen und Cobra-Beamten bei der nahen Schule und sicherte diese. Die beiden Schüler merkten in der Zwischenzeit, was ihr Hantieren ausgelöst hatte, meldeten sich bei einem Lehrer und übergaben ihm die Spielzeugwaffe.

Zeuge rief die Polizei

Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 7.30 Uhr in Laßnitzhöhe zwei Buben gesehen, die auf dem Gehsteig in Richtung Mittelschule gingen und dabei offenbar mit einer Pistole hantierten. Der Zeuge verständigte telefonisch die Polizei. Da es sich bei den beiden offenbar um Schüler der nahe gelegenen Mittelschule handelte, wurden die Schüler und das Lehrpersonal über die Schulleitung aufgefordert, in den Klassen zu bleiben. Cobra-Beamte durchsuchten das Gebäude.

Belehrendes Gespräch

Gegen 8.40 Uhr meldeten sich die zwei 13-Jährigen bei ihrem Klassenlehrer. Sie gaben ihm eine laut Polizei harmlose Spielzeugpistole, die sie zuvor in einem Supermarkt gekauft hatten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Ein strafrechtlich relevanter Tatbestand lag nicht vor. Mit den beiden Burschen wurde im Beisein der Eltern ein belehrendes Gespräch geführt.

