Schlägerei zwischen Urlaubern in Tirol: Briten Nasenspitze abgebissen

Nachdem eine Person im Lokal von einer der Gruppen verletzt worden war, gingen zwei von dessen Freunden den Männern auf einer Gemeindestraße nach und griffen sie mit massiven Schlägen und Tritten an. Es kam zu einer Rauferei, wobei einem Angegriffenen, einem 29-jährigen Briten, die Nasenspitze abgebissen wurde.

Nachdem die Personen getrennt worden waren, flüchteten die Angreifer in Richtung Fußgängerzone von St. Anton. Der 29-Jährige wurde nach der Erstversorgung zunächst in das Krankenhaus Zams gebracht und schließlich in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief vorerst negativ. Die Exekutive bat um Hinweise.

