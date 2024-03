Rettung aus Klettersteig auf der Rax: Junges Paar muss Einsatz zahlen

Vermutlich aufgrund fehlender Ausrüstungsgegenstände und weil es die Schneelage falsch eingeschätzt hatte war dem Paar ein gefahrloses Weiterkommen bzw. ein Abstieg nicht mehr möglich, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Der Einsatz werde den beiden verrechnet. Die Kosten dürften mehrere tausend Euro betragen.

Die Niederösterreicher hatten eine Klettertour über den Alpenvereinssteig vom Großen Höllental auf die Raxalpe unternommen. Im Bereich des Gustav-Jahn-Steiges im Gemeindegebiet von Reichenau gerieten sie in das Schneefeld und setzten einen Notruf ab.

Die Klettersteige im Großen Höllental sind ein beliebtes Tourengebiet. "Allerdings ist zu beachten, dass in den Schattenlagen der Rax oft bis weit in den Mai hinein Schnee liegt und die Klettersteige nicht oder nur erschwert zu begehen sind", heißt es seitens der Bergrettung Reichenau. Dies sei auch aktuelle der Fall: Die Steige seien noch zu einem großen Teil mit Schnee bedeckt, raten die Retter unerfahrenen Klettersteiggehern derzeit von Touren ab.

Einsatz auch auf der hohen Wand

Auf der Hohen Wand wurde am Sonntag eine Frau ebenfalls am Tau gerettet und von einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Die 53-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten war laut Polizei als Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe gestolpert und hatte sich schwer verletzt.

Die Bergrettung Niederösterreich-Wien hat laut ihrer Bilanz im vergangenen Jahr 756 Einsätze absolviert und dabei etwa 10.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Im Jahr zuvor waren es 740, teilte Landesleiter Matthias Cernusca in einer Aussendung mit.

