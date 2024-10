Radfahrer(84) fiel in Innsbruck gegen Bus - schwer verletzt

Der Mann hatte laut Polizei eine Kreuzung überqueren wollen. Als ihn zur selben Zeit ein, von einem 37-Jährigen gelenkter Bus überholte, verlor der 84-Jährige aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Rad und stürzte. Der Österreicher fiel auf die linke Seite und damit gegen den vorbeifahrenden Bus.

Der Mann wurde von der Rettung erstversorgt und musste dann in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht werden, berichtete die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Er erlitt bisherigen Informationen zufolge schwere Kopfverletzungen, war jedoch ansprechbar. Weder am Bus noch am Fahrrad entstand indes ein sichtbarer Schaden, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.