Nach Jahrzehnten im Wasser: Polizei fischte Audi aus der Donau

Ein ungewöhnliches Fundstück hat die Wasserpolizei kürzlich in Bayern aus der Donau geholt: Ein Audi aus den späten 1970er Jahren lag mindestens 30 Jahre lang in dem Gewässer. Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Straubing hatten den Pkw Mitte November bei Flusskilometer 2331, am Oberwasser der Schleuse Straubing mittig im Fluss in 9 Metern tiefe lokalisiert. Erstmals war im Jahr 2015 aufgefallen, dass sich an der Stelle im Fluss eine leichte Erhöhung befand. Danke neuer Technologie stellte sich nun heraus, dass es sich dabei um ein Fahrzeug handelte.

Am 4. Dezember wurde das stark verrostete und mit Muscheln bewachsene Relikt unter Einsatz einer Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei München und mithilfe eines Kranboots an die Oberfläche befördert. Kennzeichen befanden sich zwar keine mehr an dem Viertürer, über die noch lesbare Fahrgestellnummer konnte aber ermittelt werden, dass es sich um einen Audi 100 L (C 2), Typ 43, 85 PS, Farbe Resedagrün Metallic mit 4-Gang-Schaltgetriebe und Stoffpolsterung "Sand", handelte.

So sah der Audi aus, bevor er in die Donau stürzte. Bild: Archiv

Der Audi wurde am 10. März 1978 produziert und in Ingolstadt an einen Werksangehörigen ausgeliefert. Insgesamt wurden vom Audi 100 L (C2) mit dieser Motorisierung etwa 192.000 Modelle produziert. Im Kofferraum befanden sich noch vier alte Reifen (teils ohne Felge) aus dem Jahr 1975. Auf Grund des Zustandes ist davon auszugehen, dass der Pkw bereits circa 30 Jahre in der Donau lag.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Audi konnte die Wasserschutzpolizei Deggendorf bislang nicht feststellen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

