Stadtchef hat klaren Auftrag an die SV Ried: „Auf in die Bundesliga“

Eine große Familie feiert Weihnachten: Am Dienstagabend lud Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried Spieler, Betreuer, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Mitglieder, Sponsoren und Medienvertreter in den Oberbank Business Club der Innviertel Arena ein, um das Fußballjahr 2024 besinnlich ausklingen zu lassen.

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir als Rieder Fußballfamilie so eng zusammenstehen“, sagte Ried-Präsident Thomas Gahleitner in seiner Weihnachtsrede. Damit meinte er vor allem den Zusammenhalt, als die Wikinger im Herbst eine schwierige Phase durchlebten. „Nach der Heimniederlage gegen St. Pölten waren wir am Tiefpunkt, haben uns einige Sachen eingestanden, die nicht gepasst haben. Wir hatten schon im Herbst einige Must-win-Spiele. Es war ein guter Probegalopp für das Frühjahr“, blickte Trainer Maximilian Senft auf den Herbst zurück.

Sportlich will der Klub zurück in das Oberhaus – abseits des Rasens ist man mit einem Umsatz von mehr als acht Millionen Euro längst bundesligawürdig sowie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region Innviertel und darüber hinaus. Das nimmt auch Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner gerne zur Kenntnis – und brachte bei Rieds Weihnachtsfeier die 450 Gäste zum Schmunzeln: „Beim Fußball kenne ich mich wenig aus, bei Geografie schon eher: Spiele gegen Stripfing oder Liefering brauche ich nicht mehr. Auf zurück in die Bundesliga.“

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

