Post feiert Bambi mit neuer Sonderbriefmarke

100 Jahre Bambi: So sieht die Sonderbriefmarke der Post aus

Anlässlich dieses runden Feiertages präsentiert die Österreichische Post AG die Sonderbriefmarke "100 Jahre Bambi". Der emotionale Film- und Buchklassiker von Felix Salten thematisiert die Lebensgeschichte des Rehkitzes Bambi - eine der liebenswertesten Figuren in den Kinder-Zeichentrickfilmen, wie es in einer Aussendung am Montag hieß. Vor 100 Jahren veröffentlichte der österreichisch-ungarische Schriftsteller Felix Salten die Geschichte des Rehkitz Bambi, die heute ein weltbekannter Film- und Buchklassiker ist. Im Jahr 2023 ehrt die Sonderbriefmarke den berühmten Film zum besonderen Geburtstag.

