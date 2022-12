Polizei warnt vor Wohnungseinbrüchen mit Säure

Da diese Säure ätzend ist und zu schweren Verletzungen führen kann, sollte umgehend die Polizei verständigt werden.

"Sollte sich nach einem Wohnungseinbruch Flüssigkeit an der Wohnungstür bzw. am Türschloss befinden, den Kontakt mit der Flüssigkeit unbedingt vermeiden. Die Säure wirkt auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend! Sollte es aber zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, sofort mit Wasser neutralisieren. Achtung: Keine Seife verwenden", warnte die Exekutive in einer Aussendung.