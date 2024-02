Pkw-Lenker (30) raste mit 87 km/h durch 30er-Zone in Niederösterreich

Dem 30-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Weiters war am Wagen eine falsche Begutachtungsplakette angebracht, berichtete die niederösterreichische Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

