Pkw in Tirol von Lawine erfasst, Lenker unverletzt

Das Auto des 31-jährigen Lenkers war dadurch auf die Gegenfahrbahn gedrängt worden und kollidierte dort mit einem bereits stehenden Pkw eines 32-Jährigen. Beide Männer blieben unverletzt, berichtete die Polizei.

In Kitzbühel hatte ein Skitourengeher bei einem Lawinenabgang Glück und kam ohne Verletzungen davon. Der 74-jährige Deutsche entschied am spätem Vormittag bei der Abfahrt einer geschlossenen Skiroute in Aurach, in eine 35 Grad steile Rinne einzufahren. Gleich darauf löste sich ober ihm eine Schneebrettlawine, die ihn 70 Meter mitriss. Er wurde jedoch nicht verschüttet. Ein Zeuge beobachtete den Lawinenabgang und verständigte die Einsatzkräfte. Der 74-Jährige wurde schließlich von einem Notarzthubschrauber gerettet und zur Talstation nach Kitzbühel geflogen.

