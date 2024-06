ÖBB: Zusätzliche Spätverbindung von Wien nach Linz

Mit der Abfahrt um 22:50 Uhr stehen somit mehr als 300 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Der Zug kommt planmäßig um 00:26 Uhr in Linz Hbf an und hält an folgenden Bahnhöfen:

Wien Hbf ab 22:50 Uhr

Wien Meidling ab 22:55 Uhr

Tullnerfeld an 23:10 Uhr

St. Pölten Hbf an 23:25 Uhr

Amstetten an 23:52 Uhr

St. Valentin an 00:10 Uhr

Linz Hbf an 00:26 Uhr

Entlastung für Nightjet

Mit der neuen Verbindung werden bestehende Züge entlastet, unter anderem der NJ446, der um 22:55 Uhr von Wien Hbf abfährt.

