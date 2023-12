Nach Messerattacke in Kapfenberg: Verdächtiger (57) geständig

Dies teilte die Polizei am Wochenende mit. Die Männer hatten gestritten, dabei versetzte der Ältere seinem jüngerem Landsmann einen Fausthieb. Dieser wehrte sich, worauf der 57-Jährige mehrmals auf sein Gegenüber einstach. Der Verletzte wurde ins LKH Graz gebracht. Sein Zustand ist trotz Notoperation kritisch.

Messerstiche in den Oberkörper

Nach einer gemeinsamen Feier hatte der 57-Jährige den 48-Jährigen und andere Bekannte in seine Wohnung mitgenommen. Dort kam es zur Auseinandersetzung. Nach dem Fausthieb setzte sich der 48-Jährige zur Wehr, das erboste den Älteren offenbar so, dass er dem Jüngeren mit einem Küchenmesser in den Oberkörper stach. Der Verletzte versuchte dann zu flüchten, wurde dann aber vom Messerstecher eingeholt und erneut verletzt.

Bei der Einvernahme sagte der 57-Jährige, dass er von seinem Kontrahenten provoziert worden sei und gab den Messerangriff zu. Die beim 48-Jährigen durchgeführte Notoperation im Grazer LKH war laut Polizei erfolgreich verlaufen, sein Gesundheitszustand wurde jedoch nach wie vor als kritisch eingestuft. Der Angreifer wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.

