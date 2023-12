Messerstich in Oberschenkel: Tatverdächtige nach Raub in Wien in Haft

Dem Burschen wurde in den Oberschenkel gestochen. Er wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge in ein Spital gebracht. Schwer verletzt wurde der junge Mann zum Glück nicht, die Wunde musste genäht werden, wusste eine Sprecherin der Landespolizeidirektion.

Der 20-Jährige war mit Freunden unterwegs, als er um 1.30 Uhr von zwei Männern angesprochen wurde. Die beiden Tatverdächtigen - zwei gebürtige Syrer im Alter von 23 und 25 Jahren - sprühten das Opfer plötzlich mit Pfefferspray ein, schlugen ihn und versetzten ihm einen Messerstich. Dann eigneten sie sich die Geldbörse des 20-Jährigen an und liefen davon.

Dank einer genauen Personenbeschreibung konnten Beamte der Sondereinheit Wega die zwei Syrer in der Nähe des Tatorts anhalten. Sie wurden wegen des Verdachts auf schweren Raub vorläufig festgenommen. Ein Messer wurde bei einem der beiden Tatverdächtigen gefunden und sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, das allfällige Motiv steht noch nicht fest.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.