Medizinische Sensation: Erste Cyberkatze Österreichs

Ein Kater, der bei einem Unfall beide Unterschenkel verloren hatte, hat laut einer Aussendung neue Hinterbeine aus dem 3D-Drucker erhalten. Für das Tier namens Pauli wurden Endo-Exo-Prothesen angefertigt und in zwei Eingriffen implantiert. "Eine derartige Operation wurde bis dato in Österreich noch nie durchgeführt", teilte die Tierklinik St. Pölten am Donnerstag mit: "Pauli erfreut sich mittlerweile bester Gesundheit und genießt sein Katzenleben auf neuen Cyber-Beinen."

Vor kurzem habe eine derart schwere Verletzung als Todesurteil gegolten, hieß es zum Unfall. Verantwortlich für die Behandlung zeichneten die Tierchirurgen Marlis Wiebogen-Wessely und Bettina Habenbacher von der Tierklinik St. Pölten sowie Nikola Katic (Fachtierärzte Althangrund in Wien).