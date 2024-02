Lenk- und Ruhezeiten von LKW-Fahrern sollen automatisch überwacht werden

Im Vorbeifahren soll die Lenk- und Ruhezeiten jetzt in Niederösterreich überwacht werden.

Auf eine neue Software zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im Schwerverkehr setzt die Polizei künftig in Niederösterreich. Beamte können damit Manipulationen und Veränderungen am digitalen Kontrollgerät bereits bei der Vorbeifahrt feststellen, hieß es am Donnerstag. Übertretungen sollen rasch und ohne Anhaltung erkannt und geahndet werden.

63 mit der neuen Auswertesoftware ausgestattete Laptops übergab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag an die Landesverkehrsabteilung (LVA) Niederösterreich. Generelles Ziel ist, durch Übermüdung von Fahrzeuglenkern herbeigeführte Unfälle zu vermeiden und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

"Niederösterreich verfügt über ein weitverzweigtes, hochrangiges Straßennetz, das einen großen Teil des österreichischen Schwerverkehrs trägt. Für die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich bedeutet das eine große Herausforderung", hob Karner in einer Aussendung hervor. "Die Auswertesoftware ist ein wichtiges Tool, um dieser Herausforderung noch besser begegnen zu können." Laut Landespolizeidirektor Franz Popp ermöglicht die neue Software effizienteres Arbeiten: "Dies schont Ressourcen, die in anderen Bereichen eingesetzt werden können."

In Niederösterreich wurden 2023 mehr als 25.700 Schwerverkehrskontrollen durchgeführt, bundesweit waren es über 83.000. Festgestellt und geahndet wurden in Österreich in Summe mehr als 224.000 Übertretungen. Dazu zählten unter anderem technische Fahrzeugmängel, Missachtungen der Lenk- und Ruhezeiten sowie Mängel bei der Ladungssicherung.

