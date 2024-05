Lastwagen verlor bei St. Johann zahlreiche Bierkisten

Bei Stiegl ist Hopfen und Malz verloren, könnte man meinen: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage sind einem Lastwagen eine große Menge an Bier aus der Salzburger Brauerei abhanden gekommen. Nachdem die Feuerwehr Anfang Mai in der Braustadt Zwettl in Niederösterreich in mühseliger Kleinarbeit hunderte zerbrochene Bierflaschen von der Fahrbahn räumen musste, rückten die Kameraden am Montag im Bundesland Salzburg zu einem ähnlichen Einsatz aus.

Im Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau hatte ein Lastwagen in einer Kurve der B311 einen Teil seiner Ladung verloren. Dutzende Stiegl-Bierkisten verteilten sich auf Höhe des "Knoten Nord" auf der Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann rückte mit 22 Mann an. Der Glasbruch wurde mit einem Radlader und einer Kehrmaschine von der Straße entfernt und danach durch eine Entsorgungsfirma abtransportiert. Der Einsatz nahm mehr als zwei Stunden in Anspruch.

