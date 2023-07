Führerschein auf Zeit für ältere Menschen?

Ältere Menschen müssen alle paar Jahre zu Überprüfung oder Nachschulung, sollten die Lenkerberechtigung nur noch auf Zeit erhalten - eine Debatte, die nach Unfällen mit älteren Verkehrsteilnehmern regelmäßig neu aufflammt.

Tatsächlich gehören sie laut Studie - neben den ganz Jungen - zu jener Gruppe von Autofahrern, die am häufigsten Verkehrsunfälle verursacht. 83 Prozent der über 85-jährigen Pkw-Lenkerinnen und -lenker und 77 Prozent der 80- bis 84-Jährigen, die in den vergangenen fünf Jahren an Unfällen beteiligt waren, waren auch die Verursacherinnen und Verursacher, gab Statistik Austria erst vor wenigen Wochen bekannt.

Wie sehen Sie das? Sollen ältere Menschen Führerschein nur noch auf Zeit behalten dürfen?

