Frau Holle kehrt zurück: Schneewarnung für Teile Tirols

Es gelte Warnstufe "Orange", die zweithöchste auf der vierstufigen Skala, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Verantwortlich sei eine von Westen über das Land ziehende Kaltfront. Es wurden intensive Schneefälle mit bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet. Hauptbetroffen seien der Bezirk Lienz sowie das obere Wipptal, hieß es.

"Durch die Neuschneemengen besteht auf schneeglatten Straßen erhöhte Unfallgefahr. Zudem können Äste aufgrund des nassen, schweren Schnees abbrechen", warnte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, und rief zu erhöhter Aufmerksamkeit in Wäldern, Parks und Alleen auf. Auch sei ein Anstieg der Lawinengefahr auf Warnstufe 3 – also erhebliche Gefahr – zu erwarten.

Auch in Oberösterreich kündigen sich für Freitag Niederschläge an. In höheren Lagen und in den Bergen dürfte es weiß werden: Schnee fällt laut Prognose oberhalb von 700 oder 800 Metern. Am Dachstein etwa sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich, auf der Höss 17 Zentimeter.

