Feuerwehr rettete 4-Jährigen in Maissau aus Brunnenschacht

Nach einem Sturz in einen Brunnen am Samstag in Maissau (Bezirk Hollabrunn) hat ein Vierjähriger das Krankenhaus bereits wieder verlassen können. Der Bub war beim Spielen mit anderen Kindern in einen rund sieben Meter tiefen Schacht gefallen, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Ein Feuerwehrmitglied seilte sich zu dem Vierjährigen ab und rettete ihn. Das Kleinkind wurde ins Spital geflogen, die Blessuren stellten sich als leicht heraus.

Feuerwehrmann seilte sich ab

Der Brunnen war laut Polizei nicht mehr in Verwendung und daher trocken. Die Kinder dürften den Angaben zufolge die Abdeckung heruntergenommen haben, beim Herumlaufen soll der Vierjährige durch eine rund 30 Zentimeter große Öffnung gefallen sein. Die Helfer wurden am späten Nachmittag alarmiert. "Da die Rettung über eine Leiter nicht möglich war, wurde der Kranarm des Wechselladers Ravelsbach in Stellung gebracht und ein Feuerwehrmitglied seilte sich zum verletzten Kind ab", berichtete Einsatzleiter Klemens Kaltenbrunner. Anschließend wurde der Bub in einem Tragetuch hochgezogen und dem Rettungsdienst übergeben.

Nur leichte Verletzungen

Der Vierjährige zog sich nur leichte Verletzungen wie Abschürfungen zu. Für weitere Untersuchungen wurde das Kind vom Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit. In Summe standen mehr als 50 Mitglieder von drei Feuerwehren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei nahm Erhebungen auf. Unter anderem sollte geprüft werden, ob die Aufsichtspflicht verletzt wurde. Ein Bericht zu dem Vorfall ergehe an die Staatsanwaltschaft, teilte die Exekutive mit.

