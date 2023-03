Deutscher Warnstreik trifft Österreichs Westbahnstrecke

In Deutschland steht am Montag nahezu der gesamte Verkehr still.

Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen. Erstmals ist auch die Autobahngesellschaft involviert. Der öffentliche Nahverkehr wird in sieben Bundesländern bestreikt.

Der Warnstreik wird von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi organisiert. Aus Sicht der Gewerkschaften zeigen die Arbeitgeber in mehreren Tarifrunden zu wenig Bewegung.

Schienenersatzverkehr

Wenig Bewegung wird es auch im Grenzverkehr zu Österreich geben: Alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck sind betroffen. Die ÖBB richten eine Verbindung in einem zweistündigen Intervall über Zell am See zwischen Salzburg und Wörgl in Tirol ein. Das Ausweichen über diese Strecke bedeutet aber eine deutliche Reisezeitverlängerung von mehr als drei Stunden.

ZIB 1: Der deutschlandweite Warnstreik am Montag betrifft auch den Bahnverkehr nach Österreich.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die ÖBB empfehlen deswegen, Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Tickets, die für eine Reise von, nach oder über Deutschland gebucht wurden, können bei Nichtantritt der Reise kostenlos storniert und rückerstattet werden. Auch die ÖBB-Nachtzüge sind vom Streik betroffen, sie werden umgeleitet oder fallen ganz oder teilweise aus.

Die Zugbindung für Sparschiene-Tickets, die im Streikzeitraum gültig sind und bis zum 23. März gekauft wurden, gilt als aufgehoben. Bei der privaten Westbahn sind Verbindungen von und nach Innsbruck betroffen, die ebenfalls über das Deutsche Eck führen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Salzburg wird eingerichtet.

Auch in der Luftfahrt wird es zu Ausfällen kommen. Am stärksten ist der Flughafen Wien-Schwechat betroffen, aber auch Flüge in Graz, Salzburg, Innsbruck, Linz und Klagenfurt können ausfallen.

Oberösterreich kaum betroffen

In Oberösterreich sei vor allem der Grenzverkehr zwischen Schärding und Passau betroffen, wie ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner sagt. Die Nahverkehrszüge fahren bis in die Barockstadt, von dort werden Fahrgäste mit Bussen über die deutsche Grenze nach Passau gebracht. Die Züge, die für gewöhnlich in Simbach am Inn enden, halten den gesamten Montag bereits in Braunau, einen Ersatzverkehr gibt es nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.