Demenzkranke Wienerin (93) kam ins Gefängnis

Der Fall einer 93-Jährigen, die zwei Wochen in einem Wiener Gefängnis verbrachte, sorgt für Aufregung.

Kopfschütteln löst die Verhaftung einer hochbetagten Wienerin aus. Vor knapp vier Wochen kam es zu einem Zwischenfall in der Wohnung der 93-Jährigen. Die Frau hatte zum wiederholten Mal ihre Pflegerin nicht mehr erkannt, diese offenbar für eine Einbrecherin gehalten.

Die 24-Stunden-Hilfe soll gerade Abendessen zubereitet haben, als die Frau mit einem Küchenmesser auf sie losging. Einen Stich gegen den Kopf konnte die Pflegerin mit einem Schneidbrett abwehren. Durch die Hilfeschreie der Angegriffenen ließ die alte Frau das Messer fallen.

Frau nach zwei Wochen in Heim gebracht

Wie der ORF nun berichtet, soll die 93-Jährige anschließend ins Gefängnis gebracht worden sein. Offenbar wussten die Behörden nicht, was man mit ihr machen sollte. Rechtsanwalt Michael Dohr sagte zum ORF, die Frau sei zusammen mit zwei weiblichen Häftlingen untergebracht worden. "Sie hat Panikattacken gehabt, wie sie die Polizisten gesehen hat, weil sie nicht einmal gewusst hat, wo sie ist", wird Dohr in dem Bericht zitiert. Zwei Wochen soll die Wienerin hinter Gittern verbracht haben, ehe sie in ein Pflegeheim gebracht wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper