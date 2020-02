Coronavirus: Acht Verdachtsfälle in Österreich

Nach Informationen des Landes Tirol werden die beiden Tiroler Verdachtsfälle, die zuvor in China waren, nun häuslich isoliert. "Beide Personen klagten infolge der Rückkehr von einer - nicht zusammenhängenden - Chinareise über Erkältungs- bzw. grippeähnlichen Symptome", berichtete Landessanitätsdirektor Franz katzgraber. Die Blut- und Abstichproben seien bereits am Weg nach Wien, um dort untersucht zu werden. Beide Verdachtsfälle seien mittlerweile "beinahe symptomfrei", hieß es weiters. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen tatsächlich am Coronavirus erkrankt sein könnten, sei aber aufgrund der geringen Fallzahlen an Coronavirus-Erkrankungen in den bereisten Provinzen gering. Die Testergebnisse werden für Mittwoch erwartet.

Das Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Verdachtsfälle in ganz Österreich derzeit bei acht liege: Drei wurden aus Kärnten gemeldet, ebenfalls drei aus Tirol und zwei aus Wien.

