Bisher kein Grippefall in Österreich registriert

Während die Menschen im Land um diese Zeit normalerweise mit der Grippe kämpfen, scheint die Erkrankung in diesem Jahr keine Rolle zu spielen. Wie orf.at berichtet, verzeichnet die Medizinische Universität Wien in ihrem Influenzanetzwerk in der aktuellen Saison noch keinen einzigen Grippefall – in ganz Österreich. Entwarnung gibt es trotzdem nicht.

"Ich würde mich im Moment noch nicht zu sagen trauen, dass die Grippewelle dieses Jahr komplett ausbleibt. Aus dem einfachen Grund: Wir kennen auch Jahre, wo die Grippevirus-Zirkulation erst mit Mitte Februar begonnen hat", sagte Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der MedUni. Sagen könne man jedenfalls, dass man es bis jetzt geschafft habe, die gleichzeitige Zirkulation der Influenzaviren und von SARS-CoV-2 zu verhindern, so die Virologin. Grund seien die Hygienemaßnahmen und Lockdowns wegen der Pandemie. "In ganz Europa haben wir so gut wie gar keine Influenzavirus-Aktivität", schilderte Redlberger-Fritz.