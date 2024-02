Bis 16 Grad: Auch kommende Woche bleibt es in Österreich warm

Ein Sonnenbad im Botanischen Garten in Linz.

Am Donnerstag könnte die Quecksilbersäule sogar auf bis zu 16 Grad Celsius klettern, hieß es am Sonntag.

Mit einer westlichen bis nordwestlichen Strömung ziehen montags einige Wolken durch. Es kommt aber auch die Sonne für längere Zeit zum Vorschein, besonders am Mittag und Nachmittag. Leicht schaueranfällig bleibt es aber an der Alpennordseite und im Norden. Schneefallgrenze um 1.000 Meter, der Wind weht im Norden und Osten mäßig bis lebhaft aus West, sonst ist es windschwach. Tageshöchsttemperaturen sechs bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

Am Dienstag bringt eine vorherrschend westliche Strömung wechselhaftes Wetter. Vor allem entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten zieht zeitweise stärkere Bewölkung durch, die für Regenschauer, ab Lagen zwischen 600 und 800 Meter Seehöhe auch für Schneeschauer sorgt. Zwischendurch lockert es auf, vor allem in der zweiten Tageshälfte gibt es längeren Sonnenschein. An der Alpensüdseite bleibt es weitgehend niederschlagsfrei und bei nur wenigen Wolken überwiegt der Sonnenschein. Tageshöchsttemperaturen von vier bis 14 Grad.

Mit einer Warmfront ziehen mittwochs im Westen rasch dichte Wolkenfelder auf und im Tagesverlauf beginnt es an der Alpennordseite und im Norden etwas zu regnen. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf rund 1.700 Meter an. Überwiegend sonnig und freundlich bleibt es hingegen im Osten und Südosten. Tageshöchsttemperaturen zwischen sechs und zwölf Grad.

Im Norden und Osten ziehen am Donnerstag noch einige Wolkenfelder über den Himmel und besonders nördlich der Donau kann es auch ein wenig regnen. Die Sonne zeigt sich hier nur zwischendurch, tendenziell öfter am Nachmittag. Überall sonst ziehen zwar auch ein paar harmlose Wolkenfelder durch, hier überwiegt aber der sonnige Eindruck. Der Wind weht meist nur schwach. Die Temperaturen erreichen maximal acht bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Am Freitag breiten sich mit einer Kaltfront von Westen her dichte Wolken und Regen aus und erfassen abends schließlich auch den Osten und Südosten. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.400 bis 1.700 Meter. Im Westen lockert es hingegen nachmittags bereits wieder etwas auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen sechs und 13 Grad.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper