Beim Abbiegen übersehen: Mofalenker (16) in Tirol schwer verletzt

Der hinter einigen Autos fahrende Jugendliche wurde offenbar von einem 61-jährigen Autolenker übersehen, der gegen 18.30 Uhr auf die Deferegger Landesstraße (L 25) abbog. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag meldete, wurde der 16-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.

Der Mofalenker war in Richtung Lienz unterwegs gewesen, der Autolenker in die Gegenrichtung. Er hatte sich auf die Linksabbiegespur eingeordnet und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Hinter den entgegenkommenden Autos fuhr auch der 16-Jährige. Im Zuge des Frontalzusammenstoßes wurde der Jugendliche von seinem Motorfahrrad geschleudert und kam einige Meter weiter schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen. Der Pkw-Lenker und eine auf dem Beifahrersitz mitfahrende 85-Jährige bleiben unverletzt. Alle drei Personen haben die österreichische Staatsbürgerschaft. An den beiden Unfallfahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden, so die Polizei.

