Ärger über Schaulustige nach Pkw-Absturz: "An Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffen"

Dramatische Szenen spielten sich am Montagvormittag in Fügen im Tiroler Zillertal ab: Ein Pkw hatte im ersten Stock eines Parkhauses offenbar das Außengeländer durchbrochen und war rund fünf Meter auf den Vorplatz eines dortigen Supermarktes abgestürzt, wo es auf dem Dach liegen blieb. Der 73-jährige Lenker war im Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz gebracht werden musste. Der genaue Hergang des Vorfalls war vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen.

"Äußerst besorgniserregend"

Für die Freiwillige Feuerwehr Fügen, die mit 26 Kräften vor Ort war um bei der schonenden Rettung des Verletzten, den Reinigungs- und Abschlepparbeiten zu helfen, war es ein fordernder Einsatz. Denn immer wieder behinderten Schaulustige die Einsatzkräfte bei der Arbeit, wie aus dem Bericht auf der Website der FF Fügen hervorgeht. "Wir finden es äußerst besorgniserregend, wie selbstverständlich zahlreiche Menschen sich Unfallstellen und laufenden Einsätzen nähern und sofort Fotos und Videos mit ihren Handys anfertigen", heißt es dort.

Aus dem Archiv: Wenn die Sensationsgier gefährlich wird

"Eine besondere Frechheit ist es dann noch zusätzlich Videos von einer Unfallstelle zu machen, auf der die Unfallopfer zu sehen sind und dann noch mittels Zoomfunktion auf die Verletzten zu halten und diese Fotos anschließend massenweise auf Social Media zu verbreiten. Das ist an Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffen", zeigten sich die Einsatzkräfte erbost.

In Österreich müssen Schaulustige, die Rettungseinsätze behindern oder Handyfotos von Unfallopfern machen, mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro rechnen. Bei besonders erschwerenden Umständen droht sogar einwöchige Haft.

Lokalisierung: Fügen liegt im Tiroler Zillertal

