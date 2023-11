Ab heute erhältlich: Das kostet die digitale Vignette für 2024

Die Vignettenpflicht gilt in Österreich für alle Pkw, Motorräder und leichten Wohnmobile, sprich alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen.

Die Gebührenerhöhung wurde ausgesetzt, damit bleibt der Preis für die Jahresvignette für Pkws gleich. Motorradfahrer zahlen 2024 um 30 Cent mehr. Neu ist: Ab sofort gibt es eine 1-Tagesvignette (erhältlich ausschließlich in digitaler Form, gültig für einen Kalendertag von 0 bis 24 Uhr).

So viel kostet die Vignette für 2024

Jahresvignette PKW : 96,40 Euro

: 96,40 Euro 2-Monatsvignette PKW : 28,90 Euro

: 28,90 Euro 10-Tagesvignette PKW : 11,50 Euro

: 11,50 Euro 1-Tagesvignette PKW : 8,60 Euro (nur digital erhältlich)





: 8,60 Euro (nur digital erhältlich) Jahresvignette Motorrad : 38,50 Euro

: 38,50 Euro 2-Monatsvignette Motorrad : 11,50 Euro

: 11,50 Euro 10-Tagesvignette Motorrad : 4,60 Euro

: 4,60 Euro 1-Tagesvignette Motorrad: 3,40 Euro (nur digital erhältlich)

Anders als bisher ist nun auch eine Umregistrierung der Vignette möglich. Eine Neuerung, die gerade der ÖAMTC begrüßt: "In der Vergangenheit hatte der Fahrzeugwechsel immer zu Problemen und Mehrkosten bei der digitalen Vignette geführt. Damit ist nun Schluss", sagt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka.

Die digitale Vignette ist ab sofort bei der ASFINAG und den Stützpunkten der Autofahrerklubs ÖAMTC, ARBÖ etc. erhältlich. Kurzentschlossene profitieren beim Kauf von letzteren, weil dann die Rücktrittsfrist vor Beginn der Gültigkeit entfällt.

Die neue Vignette 2024 ist sonnengelb. Bild: Asfinag

Klebevignette ab 22. November

Die klassische Klebevignette strahlt 2024 in sonnengelb. Verkaufsstart dafür ist am 22. November. Gültigkeit besitzen alle Vignetten wie gewohnt 14 Monate, für 2024 heißt das also von 1. Dezember 2023 bis 31. Jänner 2025. Die Bestellbestätigung, auf der das Kennzeichen vermerkt ist, muss bis Ende des Verwendungszeitraums aufbewahrt werden. Eine Mitführpflicht im Fahrzeug gibt es allerdings nicht.

