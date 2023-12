2 Verletzte nach Schlägerei vor Cafe

Ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger aus Weitensfeld waren aus nichtigen Gründen in Streit geraten, dann mischten sich noch zumindest zwei weitere Personen ein, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte.

Der Streit war gegen 21.30 Uhr in einem Cafe in Gurk ausgebrochen und entwickelte sich rasch zu einer heftigen Schlägerei. Vor dem Lokal wurde ein Außenspiegel am Pkw des 28-Jährigen abgerissen, eine Seitenscheibe eingeschlagen, die Dachantenne verbogen und alle vier Reifen "entlüftet", wie die Polizei festhielt. Im Zuge des Raufhandels wurde auch das Fahrzeug eines 51-Jährigen, der zufällig am Cafe vorbeifuhr, beschädigt. Ein Glasaschenbecher wurde gegen die Heckscheibe des Pkw geworfen.

Der 28-Jährige flüchtete schließlich mithilfe eines Bekannten vom Tatort, worauf sich auch der 23-Jährige und sein hinzugekommener Bruder aus dem Staub machten. Die Polizei stieß gegen 22.30 Uhr auf die beiden und konnte sie einvernehmen. Dabei zeigte sich, dass der amtsbekannte 23-Jährige im Bereich von Gesicht und Hals und Händen Verletzungen aufwies. Er wollte aber nicht ärztlich versorgt werden. Der 28-Jährige wurde letztlich zuhause angetroffen und hatte ebenfalls Abschürfungen im Gesicht, einen abgebrochenen Schneidezahn sowie Abschürfungen an der Hand. Die beteiligten Personen wurden angezeigt.

