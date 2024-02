Thomas Hochleitner: Weil weniger in Wahrheit mehr ist

Wenn es um den Klimaschutz geht, vermisst Thomas Hochleitner in der Debatte einen Begriff: Sparsamkeit. "Wir könnten so vieles verbessern, wenn wir uns nur ein wenig einschränken würden", sagt der 47-jährige Verfahrenstechniker, der an der HTL Vöcklabruck Gebäude- und Energietechnik unterrichtet. "Außerdem habe ich als Lehrbeauftragter eine besondere Verantwortung. Ich kann von meinen Schülern kein Engagement für den Klimaschutz einfordern, wenn ich selbst mit einem dicken Auto zur Schule komme."

Deshalb begann Hochleitner vor drei Jahren, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Elf Kilometer sind es von seinem Heimatort Haunolding zur Schule. Macht zusammen 22 Kilometer und 50 Minuten Radfahren jeden Tag. Der Techniker fährt fast das ganze Jahr hindurch, nur bei Schnee und Eis lässt er das Rad stehen und setzt sich in sein Elektroauto. "Aber Radfahren ist deutlich schöner", sagt er. Denn der Witz an der Sache sei doch der: "Wer das Klima schützt, verliert nicht. Er gewinnt an Lebensqualität."

Man könnte Hochleitner als Klimaschutz-Freak bezeichnen. In den Urlaub fährt die sechsköpfige Familie mit der Bahn, auch bei der Ernährung spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle – und natürlich setzt der HTL-Professor sein technisches Wissen ein, um etwas für das Klima zu tun. Er hat in Haunolding eine der ersten Erneuerbaren Energiegemeinschaften Oberösterreichs gegründet und reicht den Strom, den er mit seiner großen Photovoltaikanlage (20 kWp) produziert, günstig an seine Nachbarn weiter. Und auch bei den Bestrebungen, in der Region Vöckla-Ager Wasserstoff aus Sonnenstrom zu produzieren und für den Winter einzuspeichern, hat er seine Finger im Spiel.

"Jammern ist zu wenig", sagt der promovierte Techniker. "Es geht darum, etwas zu tun." Nach dem Interview radelte Hochleitner zum Offenen Kulturhaus Vöcklabruck: Er arbeitet dort ehrenamtlich im Repair-Café und reparierte gestern einen Regenschirm.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner

