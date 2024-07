Christian Auer: Aktivismus statt Ruhestand

Eigentlich könnte Christian Auer seit letztem Jahr im November seine Pensionierung genießen. Doch weil ihm das Thema Klimaschutz so am Herzen liegt, gründete er das "Forum für Klimaschutz in Gmunden". Die unabhängige Gruppe setzt vor allem auf Bewusstseinsbildung mittels Vorträge und arbeitet auf kommunaler Ebene in der Stadt Gmunden. "Das Interesse für dieses Thema ist bei mir aus Sorge um unser aller Wohlergehen entstanden", sagt Auer.