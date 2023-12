3 Welser Radprofis nach schwerem Unfall wieder zu Hause

Wie der Rennstall am Donnerstag mitteilte, sei der Zustand von zwei Fahrern so stabil, dass sie in Krankenhäuser in ihrer Heimat überstellt werden konnten. Der dritte Profi sei überhaupt bereits aus dem Spital entlassen worden.

Am Samstag war sechs Kilometer vor Zadar ein schwer alkoholisierter kroatischer Lenker mit geschätzten 100 km/h in eines der Team-Autos mit drei Radprofis an Bord gekracht. Das Auto hatte bei einer roten Ampel gewartet. Das Trio kam danach auf die Intensivstation eines lokalen Krankenhauses, schwebte allerdings nicht in Lebensgefahr.

Das Team war mit mehreren Fahrzeugen zur Vorbereitung auf die Rennsaison 2024 zu einem zehntägigen Trainingslager nach Zadar in Kroatien unterwegs.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper