Zwei Motorradlenker über Motorhaube geschleudert

Gegen 20:00 Uhr war ein 29-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Gmunden auf der Thalgau Straße (L539) in Richtung Mondsee unterwegs. Im Ortsgebiet Keuschen der Gemeinde Sankt Lorenz verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte mit dem Pkw einer 38-jährigen Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-Jährige über die Motorhaube des Autos in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber zum Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Lokalisierung der Unfallstelle:

Am selben Abend, um etwa 21:25 Uhr, kam es in Gmunden zu einem ähnlichen Motorrad-Unfall. Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr auf der Gmundener Straße (B144) von Schwanenstadt kommend in Richtung Autobahn, als sie beim Linksabbiegen auf die Auffahrt Laakirchen West einen entgegenkommenden Motorradlenker aus Gmunden übersah.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 23-jährige Motorradfahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin (Bezirk Wels-Land) samt dem Motorrad über den Pkw geschleudert wurden. Beide wurden nach medizinischer Erstversorgung verletzt in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.

Lokalisierung der Unfallstelle: