Sonne und Regen wechseln sich am Pfingstwochenende ab

Nach Italien fahren – und wie tausende junge Österreicher nach dem Motto "Tutto Gas!" in Lignano feiern – oder doch im eigenen Bundesland bleiben? Diese Frage stellen sich viele Oberösterreicher angesichts des kommenden Pfingstwochenendes. Wettermäßig lohnt es sich jedenfalls trotz der Unbeständigkeiten, in den hiesigen Breitengraden zu bleiben.

"Am Freitag wird es zuerst durch die Wetterstörung deutlich kühler", sagt Christian Resch von Geosphere Austria. Eine Kaltfront zieht durch das Bundesland und bringt einiges an Regen mit sich. Es ist mit Tageshöchstwerten von maximal 18 Grad zu rechnen.

Laut Prognose kommt die Sonne am Samstag dann wieder zurück. Die Temperaturen klettern zwar aufgrund des Wettereinbruchs am Vortag nur auf 17 bis 22 Grand, aber besonders im Flachland wird es sonnig. Im Hausruck-, Innviertel und Zentralraum bestehen die größten Chancen auf fast durchgehenden Sonnenschein. "Wer in den Bergen wandern gehen will, sollte früh am Tag starten. Am Nachmittag ziehen im Gebirge und im Mühlviertel einige Quellwolken auf", sagt der Meteorologe. Heftige Gewitter werden nicht erwartet.

Wetter in Italien nicht besser

Am Pfingstsonntag setzt sich der Trend fort und die Witterung bleibt unbeständig. Die Gewitterlage in den Bergen verschärft sich jedoch und die Tageshöchstwerte erreichen 18 bis 23 Grad.

Der Montag wird aus heutiger Sicht wieder recht freundlich mit viel Sonnenschein. Das bedeutet gutes Ausflugswetter auch innerhalb der Bundeslandgrenzen.

"Das Wetter in Italien wird zu Pfingsten nicht signifikant besser als bei uns. Tendenziell ist es zwar etwas wärmer, aber dafür gibt es dort kräftigere Niederschläge", sagt Resch. Es ist wohl auch nicht das gute Wetter, das jedes Jahr die jungen Österreicher zu dieser Zeit an die Adria lockt. Wer der oft ausufernden Feierlaune nichts abgewinnen kann, ist auf jeden Fall zu Hause auch gut aufgehoben.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

