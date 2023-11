Zu viele Biber in Oberösterreich? "Regionale Entnahmen" gefordert

Biber sind - bis auf Teile des südlichen Berglandes - in ganz Oberösterreich verbreitet.

Der Wolf, der Fischotter und der Biber teilen das selbe Schicksal. Früher befürchtete man, dass sie aussterben. Heute geht die Sorge um, dass sie sich immer stärker vermehren und zur Plage werden könnten. Der Ruf nach neuen Regeln wird lauter. Kern der Diskussion ist die Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie der Europäischen Union, wonach die bedrohten Tierarten streng geschützt sind.

Diese ist Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) aktuell ein Dorn im Auge. Als Naturschutzreferent des Landes hat er den Biber unter seinen Fittichen. Es sei erfreulich, dass sich die heimische Population dank der Schutzbestimmungen gut erholen konnte. Doch nun sei es an der Zeit, einzugreifen.

35 Biber vor 35 Jahren

„Zumindest regionale Entnahmen“ sollten ermöglicht werden, sagte Haimbuchner am Freitag bei einer Pressekonferenz in Linz. Wie sich die Schutzbestimmungen auf den Biber-Bestand in Oberösterreich ausgewirkt haben, zeigt eine aktuelle Erhebung des Naturschutzreferates. Etwa 2200 Biber gibt es im Bundesland, mit Ausnahme des alpinen Raumes besiedeln sie Gewässer im ganzen Land.

Noch vor sechs Jahren war der Bestand auf 800 bis 1000 Tiere geschätzt worden, vor zehn Jahren sollen es 600 bis 650 gewesen sein. Die starke Zunahme ist ein Erfolg, zumal das größte Nagetier Europas noch vor wenigen Jahrzehnten als nahezu ausgerottet galt. Nur 35 Exemplare sollen 1989 heimisch gewesen sein. Das hat sich nun gedreht. Maßnahmen gegen das Aussterben haben zu einer „rasanten Verbreitung“ geführt, sagt Haimbuchner. Die Folge seien Revierkämpfe unter den Tieren und Konflikte mit Grundbesitzern.

"Unflexible EU-Vorgaben"

Das Ziel, den Selbsterhalt der Biber zu ermöglichen, sei erreicht. In vielen Regionen in Oberösterreich, etwa im Donauraum, gebe es bereits eine Überpopulation. „Die Richtlinien müssen angepasst werden“, sagt der Naturschutzreferent. Wegen der „regional unflexiblen“ Vorgaben der EU sei dies aber nicht möglich.

Derzeit ist der Abschuss der Biber strengstens verboten – es sei denn, die Tiere bringen die öffentliche Sicherheit in Gefahr. Den Schutzstatus zu lockern, um den Bestand mit Abschüssen regulieren zu können, davon hält Oberösterreichs Naturschutzbund nichts. „Das würde nichts bringen, bei hohen Beständen rücken die Tiere immer wieder nach“, sagt Artenschützerin Julia Kropfberger.

Zudem sei die Selbsterhaltung in alpinen Regionen noch nicht gegeben. Man solle beim Konfliktmanagement ansetzen. „Aus Sicht der Natur ist der Biber kein Schädling. Er ist ein Lebensraumgestalter, der unsere Gewässer wieder herstellt.“

Kritik an neuem EU-Gesetz

Viele offene Fragen sehen LH-Stv. Manfred Haimbuchner und die Salzburger LH-Stv. Marlene Svazek (beide FP) im EU-Renaturierungsgesetz. Auf die umstrittene Verordnung haben sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten – wie berichtet – vor zwei Wochen geeinigt. Sie sieht als ersten Schritt vor, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 20 Prozent der Landes- und Meeresflächen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Wälder sollen aufgeforstet, Moore vernässt und Flüsse wiederhergestellt werden.

Die Vorgabe an die Landwirtschaft, zehn Prozent ihres Landes für umweltfreundliche Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, hat die EU nach einem heftigen Streit wieder fallengelassen. Die Vorgaben seien „praktisch nicht umsetzbar“, sagten die Naturschutzreferenten gestern. Die Verordnung werde „gravierende Auswirkungen“ auf ihre Arbeit haben. Unklar seien etwa die Konsequenzen, sollten die Ziele in den Ländern nicht erreicht werden.

Haimbuchner und Svazek kritisierten die EU-weit einheitlichen Regelungen. „Jede Region, jeder Mitgliedstaat hat unterschiedliche Voraussetzungen und Gegebenheiten“, sagte Haimbuchner. Er pocht darauf, den Naturschutz weiterhin den Ländern zu überlassen.

Verena Gabriel

