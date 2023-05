Zentral-Matura: Heute stehen die Klausuren in Mathematik an

14 Schüler in ganz Österreich durften sich gestern mit "Kaliméra" begrüßen. Mehr waren es nicht, die Griechisch als Aufwärmübung für die Zentralmatura ausgewählt hatten. Immerhin 2100 von 42.000 Maturanten in Österreich planten einen Antritt in Latein. Mit diesen beiden Fächern ist der Startschuss für die Reifeprüfung am Dienstag offiziell erfolgt. Probleme wurden dabei laut Bildungsministerium keine rückgemeldet.

Für den Großteil der Abschluss-Aspiranten geht es erst heute mit den Klausuren in Mathematik los. In Oberösterreich treten heuer insgesamt 6233 Schüler zur Reifeprüfung an, die Ergebnisse wird es – wie üblich – erst nach Absolvierung aller Fächer geben.

Die Zentralmatura kommt heuer größtenteils ohne Sonderregelungen aus. Erleichterungen, wie die um eine Stunde verlängerte Arbeitszeit, Ersatztermine bei krankheitsbedingter Verhinderung oder die mögliche Kürzung von Themenbereichen bei der mündlichen Prüfung, fallen weg.

Eine Änderung, die wegen der Coronapandemie vollzogen worden war, bleibt aber bestehen: Die Jahresnote der Abschlussklasse wird gleichberechtigt mit der Prüfungsnote in das Endergebnis einberechnet.

Steht man dann zwischen zwei Noten, "sticht" die Prüfungsnote. Voraussetzung für diese Einberechnung bei der schriftlichen Matura ist, dass ein sogenannter "Schwellenwert" erreicht wird: Das sind in den meisten Fächern 30 Prozent der möglichen Punkte. Scheitert man daran, gibt es automatisch ein "Nicht genügend" – unabhängig von der Jahresnote.

Bei der mündlichen Matura gibt es keinen solchen Schwellenwert. Nötig für die Einrechnung ist nur eine "aktive Mitwirkung" an der Prüfung – das sollte den meisten gelingen.

