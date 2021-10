Zahl der Infizierten steigt: Maßnahmen werden verschärft

Verschärfte Maßnahmen treten ab 29. Oktober wegen der steigenden Infektionszahlen in Oberösterreich in Kraft, die FFP2-Maskenpflicht wird ausgeweitet. Ausreisekontrollen sind im Bezirk Braunau seit Dienstag in Kraft, aber auch in den Bezirken Gmunden und Freistadt könnten demnächst Kontrollen verordnet werden.