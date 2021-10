Die Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau sind angelaufen. Seit gestern Mitternacht wird an ausgewählten Stellen kontrolliert. Die OÖNachrichten waren am Feiertagsvormittag zum Lokalaugenschein unterwegs. Der Start am Feiertag erfolgte ruhig: "Bisher keine Besonderheiten", so die Polizisten am Kontrollpunkt bei Altheim.