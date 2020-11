Erstmals seit Wochen - genau seit 5. November - ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen in Oberösterreich wieder unter die Marke von 10.000 gefallen. Gab es am Freitag noch 10.482 aktive Fälle, waren es am Samstag laut Gesundheitsbehörden 9.758.

Am Samstag befanden sich 843 Personen mit Covid-19 in Spitalsbehandlung, 148 - um drei mehr als am Freitag - auf Intensivstationen. Die Gesundheitsbehörden bezeichneten die Situation in den Krankenhäuser weiter als angespannt. Insgesamt sind 175 Intensiv- und Beatmungsplätze für Covid-19-Patienten in Oberösterreich verfügbar.

Leicht angestiegen sind die Infizierten-Meldungen in den Alten- und Pflegeheimen: Von 116 Standorten waren 533 Mitarbeiter und 596 Bewohner positiv auf das Viurs getestet. Etwas rückläufig ist das Virus im Schulbereich: Am Samstag waren Infektionen bei 268 Lehrern und 366 Schülern bekannt.

In Oberösterreich wurden aktuell 13 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet, die Patienten waren zwischen 66 und 92 Jahren alt. Bis Samstag, 12 Uhr, wurden außerdem 41 Todesfälle aus Oktober und November in Oberösterreich nachgemeldet. Damit stieg die Zahl der Verstorbenen in Oberösterreich auf 592 Personen.

