Wilde Verfolgungsjagd in Micheldorf: Betrunkener versteckte sich im Wald

Am Donnerstagnachmittag verfolgten Beamte der Autobahnpolizei Klaus einen Pkw, der zuvor auf der A9 mit 159 km/h im 100er-Bereich unterwegs war. Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhren die Polizisten dem flüchtenden Pkw-Lenker nach. Dieser beschleunigte, gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und verließ danach die Autobahn in Klaus in Richtung Kirchdorf.

In Wald geflüchtet

Danach raste mit 125 km/h über die B 140 auf den engen, unübersichtlichen Steyrtalradweg. Hierbei gefährdete er wiederum entgegenkommende Radfahrer. Aufgrund eines Unfalls nach ca. 1,5 km konnte die Polizei zu dem Pkw aufschließen. Beim Eintreffen der Beamten sprang der Lenker aus dem Fahrzeug und rannte los. Er flüchtete über die B140 sowie über die steile Böschung durch den Wald. Nach einigen 100 Metern konnte der Beschuldigte von den beiden Polizeibeamten festgenommen werden.

Kennzeichen gestohlen

Während der Ermittlungen stellen die Beamten fest, dass der beteiligte Pkw nicht zum Verkehr zugelassen war. Die Kennzeichen wurden in der vergangenen Nacht gestohlen. Zudem steht der Beschuldigte im Verdacht, dass er in der vergangenen Nacht einen Tankbetrug in Wien mit anderen unterdrückten Kennzeichen begangen hatte.

Ein Alkomattest bei dem 27-jährigen rumänischen Staatsbürger ergabe einen Werte von 1,28 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wird der Beschuldigte in die Justizanstalt gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.