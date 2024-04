Wer hat diesen Mann gesehen?

Schon gestern war mit der Suche begonnen worden, heute um 7.51 Uhr rückten die ersten von inzwischen 11 Feuerwehren aus der Umgebung aus, die die Polizei unterstützen.

Am Ostersonntag um 15 Uhr war der 87-Jährige zuletzt gesehen worden, als er sich zu Fuß von seinem Haus in Weyer in Richtung Großraming aufmachte. Seither fehlt von dem Pensionisten jede Spur. Bekleidet ist er mit einer grauen Jacke und Halbschuhen.

Sollte jemand den schwer an Demenz erkrankten Mann sehen, ersucht die Polizei, sich zu melden.

