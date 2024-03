Erfolgreiche Suchaktion: Vermisste 83-Jährige wurde in Laakirchen wohlauf gefunden

Der Anruf kam von ihrem 85-jährigen Ehemann, der sie nicht mehr auffinden konnte. Die Frau, die an einer starken Demenz leidet, hatte in einem unbeobachteten Moment die gemeinsame Wohnung in Gmunden verlassen.

Nachdem die Suche im unmittelbaren Umkreis der Wohnung erfolglos verlief, wurde mit insgesamt 120 Einsatzkräften, darunter Polizeistreifen, Polizei-Diensthundestreifen, zwei Polizeihubschrauber, zwei Feuerwehren, Personensuchhunde und das Rote Kreuz, nach der Pensionistin gesucht.

Nach rund 6 Stunden fand man sie wohlauf im Ortsgebiet von Laakirchen. Sie wurde zurück zu ihrem Ehemann gebracht.

