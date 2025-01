x-tention positioniert sich in Großbritannien

Der Einstieg bei einem Mitbewerber stärkt die Position der Welser x-tention in Großbritannien. Das in Kent angesiedelte Unternehmen procea Limited berät Krankenhäuser und soziale Einrichtungen. Sein Portfolio reicht von Beratungsangeboten über Systemintegration bis zu IT-Dienstleistungen. Wie hoch der Anteil der Welser an procea ist, wird nicht publiziert. Seit 30. Oktober 2024 sei man Minderheitengesellschafter, betont das Unternehmen.

Neben den Anteilen an procea Limited verfügt die x-tention Unternehmensgruppe über einen Standort in Bournemouth im Süden Englands. Dort gründeten die Welser 2019 die x-tention Unternehmensgruppe mit mehr als tausend Kunden und Bereichen wie Consulting, Softwareentwicklung, Data Science Delivery und Cybersecurity.

"Mit der Investition in procea ermöglichen wir unseren Kunden in Großbritannien, von der umfangreichen Erfahrung unserer internationalen Unternehmensgruppe zu profitieren", sagt Tony Corkett, Managing Director von x-tention Limited in Bournemouth.

Die neue Partnerschaft werde von beiden Seiten gleichermaßen gelebt, heißt es: "Unsere umfassende Expertise im britischen Gesundheitswesen und unser ganzheitlicher Ansatz in der Prozessentwicklung ermöglichen uns, Digitalisierungsprozesse effizient und effektiv umzusetzen", sagt Michael Beckett, CEO von procea.

Unter dem Leitsatz "IT with care" ist x-tention seit knapp 25 Jahren ein führender IT-Anbieter im Gesundheitswesen. "Wir harmonisieren und integrieren unterschiedliche IT-Systeme im Gesundheitswesen, damit sich unsere Kunden ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können", schreibt x-tention in seinem Informationsblatt. An 16 Standorten unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Wels mehr als tausend Kunden. 800 Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Welser IT-Spezialisten bei.

In der Welser Neustadt entsteht aktuell eine neue Firmenzentrale. Voraussichtlich im April soll das Headquarter bezogen werden. Eigentümer von x-tention ist Herbert Stöger. Der Jahresumsatz liegt bei 100 Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper