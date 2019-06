Wilde Verfolgungsjagd in Alkoven

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag in Alkoven. Gegen 20.15 Uhr fuhren die jungen Männer auf Mofas ohne Kennzeichen durch das Ortszentrum. Ein Streifenwagen heftete sich an die Fersen der beiden Verkehrsrowdys.

Unbeeindruckt von Blaulicht und Folgetonhorn gaben diese sogar noch weiter Gas. Die Verfolgungsjagd führte durch mehrere Ortsgebiete - und das bei halsbrecherischen Geschwindigkeiten: Sogar in einer 30er-Zone fuhren sie bis zu 100 km/h schnell.

Als einer der Lenker in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam und und ins Schleudern geriet, konnte er einen Sturz gerade noch verhindern. Dennoch setzte er seine Fahrt auf einem Feldweg und quer über Ackerflächen fort. Beiden Rasern gelang zunächst die Flucht.

Letztlich gelang es der Polizei, die Jugendlichen auszuforschen. An den Mofas stellten sie zahlreiche Umbauten fest. Die Höchstgeschwindigkeiten der Mofas lagen bei mehr als 110 km/h. Beide Lenker werden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.