Wels ehrt Anton Bruckner mit zwei Konzerten

Auch Wels reiht sich ein in die Feierlichkeiten rund um den vor 200 Jahren geborenen Komponisten Anton Bruckner (1824– 1896). Mit zwei Konzerten erweist man Oberösterreichs Musikgenie die Ehre.

Am Dienstag, 2. April, gastiert um 19.30 Uhr das Oö. Jugendsinfonieorchester des Landesmusikschulwerks im Stadttheater Greif. Mit Katharina Wincor steht eine junge aufstrebende Dirigentin am Pult. Wie Bruckner hat auch sie ihre musikalischen Wurzeln in unserem Bundesland.

Vorspiel mit Haydn

Im ersten Teil des Konzertes wird Joseph Haydns Sinfonie Nr. 101 "Die Uhr" zu hören sein. Das Werk gehört zu den berühmten Londoner Sinfonien und gilt als eines der meistgespielten Stücke von Haydn. Der zweite Konzertteil ist ganz dem großen Meister aus Ansfelden gewidmet. Bruckners 7. Sinfonie, die er für den Märchenkönig Ludwig II. von Bayern schrieb, stellte einen Wendepunkt im Leben des Komponisten dar. Mit diesem Meisterwerk schaffte Bruckner seinen musikalischen Durchbruch und erhielt von Musikern und dem Publikum die ersehnte Anerkennung.

Am Dienstag, 30. April, wird die Musik des Meisters um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche ziemlich einzigartig in Szene gesetzt. Die Militärmusik Oberösterreich unter der Leitung von Kapellmeister Oberstleutnant Gernot Haidegger wird die Werke von "Bruckner and Friends" zum Leben erwecken. Begleitet werden die uniformierten Musiker vom Welser Bach-Chor unter der Leitung von Thomas Huber sowie von Elke Eckerstorfer an der Orgel und Veronika Riedl als Solosängerin.

Dieses Projekt in Kooperation mit der Stadt Wels und der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024 verspricht nicht nur ein Konzert für die Ohren zu sein. Wie der Titel andeutet, wollen die auftretenden Musiker dem Publikum eine spirituelle und ästhetische Erfahrung für alle Sinne präsentieren.

"Musikalisches Erbe feiern"

"Das Bruckner-Gedenkjahr ist eine Gelegenheit, sein Wirken zu ehren und sein musikalisches Erbe zu feiern. Ich freu mich, mit zwei herausragenden Aufführungen den musikalischen Reigen beginnen zu können", sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP).

Karten für die beiden Veranstaltungen sind im Infopoint im Amtsgebäude Greif sowie unter webshop.jetticket.net/stadtwels erhältlich. Nähere Infos gibt es bei der Dienststelle Kultur und Wissen bei Stefan Haslinger per E-Mail unter vas@wels.gv.at oder unter 07242/235-7040 sowie unter wels.at/kulturinwels.

