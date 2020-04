Programmkino feiert Jubiläum virtuell

Am 23. März 1990 gab es erstmalig eine Filmvorführung im Stadttheater Greif. Organisiert hatte diese der neue Verein Programmkino Wels. Über 400.000 Besucher später sollte auf den Tag genau nach 30 Jahren eine Jubiläumsveranstaltung stattfinden, die Corona-Pandemie kam dazwischen.

Das Programmkino-Team will dennoch nicht so sang- und klanglos auf das Jubiläum verzichten. An mehr als 300 Mitglieder, Freunde und Förderer wurde dieser Tage ein spezielles Paket persönlich zugestellt. Mit klimafreundlichem Lastenrad machte sich ein Kernteam auf den Weg und überbrachte ein Bier zum gemeinsamen virtuellen Anstoßen und Feiern am Samstag, 2. Mai, ab 19 Uhr.

Nach dem Zuprosten (Einstieg via meet.jit.si kann über spezielle Links, zu finden unter www.programmkinowels.at jede und jeder für sich und doch gemeinsam einen Film ansehen.

Zu sehen ist "Der marktgerechte Mensch", der höchst aktuell von den Veränderungen unseres Arbeitsmarktes anhand von Fallbeispielen berichtet. Außerdem kann man sich im VOD-Club aus dem Angebot österreichischer Filme etwas aussuchen.

Das Programmkino-Team ist dabei, den Wiedereinstieg in das Kulturleben vorzubereiten. So wird geprüft, ob – selbstverständlich unter Einhaltung aller Maßnahmen zur Verhinderung einer Virusausbreitung – eventuell ein Sommer-Freiluftkino umgesetzt werden kann. "Wir sind zuversichtlich, "dass wir hoffentlich bald wieder unser qualitativ hochwertiges Filmangebot als wichtigen Beitrag zum Welser Kulturleben zeigen dürfen", sagen die Geschäftsführer Christian Pucher und Andrä Steiner.