Neues Zentrum in Sattledt: "Belebung gut angelaufen"

Im Juni des Vorjahres bezog die Gemeindeverwaltung ihr neues Gebäude im neuen Ortszentrum, mittlerweile sind dort auch Bibliothek, drei Krabbelstuben-Gruppen und das Café "Ziegelei" zu finden. Der Veranstaltungssaal wird von den Vereinen und Organisationen fleißig bespielt, der Marktplatz hat sich bei verschiedenen Veranstaltungen bewährt.

Das Ziel, der Gemeinde ein richtiges Zentrum zu verleihen, sieht Bürgermeister Gerhard Huber (VP) erfüllt: "Wir haben die kommunalen Einrichtungen kompakt an einem Ort versammelt." Die Rückmeldungen seien sehr positiv: "Die Belebung des Ortszentrums ist gut angelaufen."

Von 2020 bis 2023 wurde in der ersten Bauphase das Gemeindeamt mit Veranstaltungssaal sowie ein zweites Gebäude für die Bücherei, die drei Krabbelstuben-Gruppen und das Café errichtet. Gemeinsam mit der Kirche fassen sie den neu gestalteten Marktplatz mit Bepflanzung und Sitzgelegenheiten ein. "Man merkt einfach, dass die Leute sich gerne auf dem Platz aufhalten – im Sommer wird das sicher noch deutlicher spürbar sein", sagt Kevin Gruber.

Gastgarten geplant

Der Gastronom, der für die FP im Gemeindevorstand ist, hat das Lokal gepachtet und dort im Dezember das Café "Ziegelei" eröffnet. An sechs Tagen in der Woche – Ruhetag Mittwoch – gibt es dort Frühstück, klassische Kaffeehausküche und abends Barbetrieb. "Wir sind sehr zufrieden, der Andrang liegt sogar über unseren Erwartungen", sagt Gruber. Besonders an den Wochenenden sei das Frühstücksangebot sehr beliebt und ziehe auch Gäste aus Gemeinden in der Umgebung an. "Wenn es wärmer wird, wird es auch einen Gastgarten geben. Wir haben uns einen Start im April vorgenommen. Das wird sicher noch einmal zum Flair auf dem Platz beitragen", sagt Gruber.

Am Wochenende zieht das neue Kaffeehaus besonders viele Gäste an. Bild: privat

Beendet sind die Arbeiten noch nicht: Derzeit wird neben dem Gemeindezentrum eine neue Tiefgarage mit 48 Parkplätzen gebaut, darüber entsteht eine Parkanlage. "Aus derzeitiger Sicht wird die Garage gegen Ende des Jahres fertiggestellt", sagt Bürgermeister Huber. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von 2,8 Millionen Euro für die Garage und 10,75 Millionen Euro für das Ortszentrum.

