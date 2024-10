Diebespaar in Thalheim aufgeflogen: Kofferraum voll mit Beute, Drogen und Waffe

Ein 41-jähriger Tscheche - mehrfach vorbestraft und mit einem Aufenthaltsverbot belegt - und seine Komplizin (30) hatten Samstagabend in Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) ihr Fahrzeug aufgetankt. Danach wurden sie von der Polizei zur Kontrolle aufgefordert. Dabei stellte sich heraus, dass am Auto über dem vorderen tschechischen Kennzeichen ein Welser Taferl geklebt war. Dieses hatte das Duo zwei Stunden zuvor in Wels gestohlen.

Im Kofferraum des Pkw fanden die Polizisten Diebesgut und Einbruchswerkzeug, außerdem eine Softairwaffe und Crystal Meth. Auch den zuvor getankten Treibstoff hatten der Mann und die Frau nicht bezahlt, da sie kein Geld dabei hatten. Der 41-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht, die 30-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

