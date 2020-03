"Warum werde ich nicht getestet?"

Leichtes Fieber, Halsweh, Schnupfen – viele Landsleute sind derzeit nicht ganz fit. Wer, wie empfohlen, die Nummer 1450 wählt, braucht Geduld und bleibt selbst nach dem Gespräch oft ratlos zurück. Denn: Getestet wird nur, wer Kontakt zu einer bereits positiv getesteten Person hatte oder in einem Risikobereich war. Dies sei auch sinnvoll, betont man im Gesundheitsministerium: Massentestungen seien weder geplant noch sinnvoll. Sie seien auch logistisch und von den Kapazitäten her nicht machbar. Das löse zwar Ängste aus, diese seien aber nicht begründet. Dazu kommt, dass derzeit einerseits ganz normale virale Infekte noch Saison haben, zusätzlich aber auch Pollen, die allergische Reaktionen auslösen, schon in der Luft sind. Beides löst ähnliche Symptome aus wie das Coronavirus. Generell werde sich das Thema Testungen ohnehin verändern, heißt es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Da sich das Virus stark ausbreitet, ist davon auszugehen, dass 70 Prozent der Menschen daran erkranken. Bei einem milden Verlauf ist dies nicht besorgniserregend. Aber: Um jeden Preis soll eine Infektion der Risikogruppe (Menschen über 60 Jahre und Personen mit Vorerkrankungen) verhindert werden. Steigen die Fallzahlen weiterhin so stark, werden nur noch jene getestet, bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie in ein Krankenhaus müssen. Dies sei aber erst in einem nächsten Schritt notwendig, betont man im Ministerium: "Deshalb ist es so wichtig, dass man jetzt zuhause bleibt und die Ansteckungsrisiken verringert."

2000 Anrufe erreichten die 1450-Hotline in Oberösterreich gestern. Die Kapazitäten seien dreimal aufgestockt worden, betonte Gesundheitslandesrätin Haberlander: "Nach wie vor gilt: Wer Symptome hat, soll bitte anrufen." Wer Fragen zum Coronavirus hat, solle sich an die AGES-Hotline (0800 / 555 621) wenden.

Bisher (Sonntag, 15 Uhr) wurden in ganz Österreich 8167 Testungen durchgeführt, 860 davon waren positiv. Sechs Personen sind bereits wieder genesen. Bisher gibt es einen Todesfall. Gestern verstarb zudem ein 65-jähriger Wiener, der im Verdacht stand, am Coronavirus erkrankt zu sein. (eiba)

