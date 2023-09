Waffenfunde und Drogenhandel: Erste  Anklage gegen Ex-Anführer von Objekt 21

Von einem "großen Waffenfund" bei Rechtsrockern war Ende Juni österreichweit in allen Medien die Rede gewesen. Bei einer großen Pressekonferenz in Wien wurden hunderte Pistolen, Waffenteile, Munition und auch Hakenkreuzfahnen präsentiert, die zuvor bei 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich sichergestellt worden waren. Einen "nachhaltigen Schlag gegen die organisierte Rockerkriminalität" nannte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, die Waffenfunde.